O anlar kamerada! Yolunda gidiyordu! Su tankı önüne düştü!

Muğla'da olay, 1 Kasım günü saat 16.00 sıralarında Bodrum-Turgutreis yolu üzerinde meydana geldi. Boş su tankı, seyir halindeki kamyonetin kasasından, karşı yöndeki Alpay Kars'ın (49) kullandığı otomobilin ilerlediği yola fırladı.
DARP İDDİASI VE SUÇ DUYURUSU
DHA'da yer alan habere göre Kars, su tankına çarpmaktan yaptığı manevra sayesinde son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü Kars, tepki gösterdiği kamyonet şoförü tarafından darp edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
"SU DEPOSU BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI"
Yaşadığı olayı anlatan Kars, "Annemin oksijen tüpü bitti. Konacık sanayiden tüpü doldurdum eve doğru giderken en son mazot aldım. Yol boştu normal hızımda seyir halindeydim. Turgutreis virajına girdiğim an itibariyle turizm okuluna varmadan önce karşıdan hızla gelen nakliye aracı üstünde bağlantısı olmayan en az 20 tonluk su deposu bir anda takla atarak önüme çıktı.
"SÜRÜCÜ GIRTLAĞIMA SARILDI"
Ne olduğunu anlamadım. Hemen refleksle sağ tarafa kırıp kendimi zor kurtardım. O kadar hızlı geliyordu ki 300 metre sonra durabildi. Sürücü daha sonra yanıma gelerek 'Sen de bir şey var mı?' dedi. Ben de 'Bir şeyim yok, neden bunu bağlamadın, nasıl böyle bir şey yaptın, nasıl profesyonel şoförsün?' diye sorduğumda da gırtlağıma sarılarak beni sözlü taciz etmeye başladı. Arabaya binip, bölgeden uzaklaştım, araç kameramda her şey kayıtlı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.
OLAY ANI ARAÇ KAMERASINDA
O anlar ise otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, diğer yönde ilerleyen kamyonetin kasasından fırlayan su tankının refüje çarpması, Kars'ın ani manevrasıyla tanktan kurtulması yer alıyor.
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