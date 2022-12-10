O anlar kamerada! Hırsızı kendi bıçağıyla yaraladı!

DHA'da yer alan habere göre bir süre metruk halde kalan bina, daha sonra belediye tarafından mühürlendi. Bunun üzerine durumu fırsat bilen hırsızlık şüphelileri, mültecilerden kalan eşyaları çalmaya başladı.

"TELEVİZYONUMUN ANTENİNİ ÇALDILAR"

Çatıdaki anteninin çalındığını söyleyen Mustafa Atik, "Biz, bu binadan çok sıkıldık. 100-150 tane mülteci bu binada kalıyor. Bütün çöplerini arka tarafa atıyorlar. Kokudan duramıyoruz. Belediyemiz ilgileniyor, mühürlüyor. Tekrar mührü söküyorlar. Buraya giren çıkan belli değil. Uyuşturucu var. Benim televizyonumun antenini çaldılar" dedi.

"BİNAYI MESKEN EDİNDİLER"

Binaya daha önce de hırsız girdiğini belirten Zeki Saray, "Burası daha önce bina sakinleri tarafından mültecilere kiralanmıştı. Devletin aldığı kararla mülteciler ülke dışına gönderilmesi için baskın düzenlenmişti. Kaçanlar kaçtı, kaçamayanlar ise sınır dışı edildi. Bunu fırsat bilen, Zeytinburnu'nda yaşayan uyuşturucu madde kullanıcıları ve evsizler, burayı mesken edindiler. Ben, yan binada oturuyorum. İki ay önce, güpegündüz evime hırsız girdi. Hırsızla yüz yüze geldim. Olaylar ondan sonra belli bir noktaya geldi. Burada yaşayan mahalle sakinleri olarak Zeytinburnu Belediyesi'nde, emniyette kayıtlarımız duruyor. Bunun bir an evvel çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

"UYKUMUZ HARAM OLDU"

Saray, kendilerini savunmak için evinde beyzbol sopası ve bıçak bulundurduklarını ifade ederek, "Belediye tarafından burası mühürlendi. Biz evimizde beyzbol sopası, bıçak ile kendimizi savunmak amaçlı tedbirler alıyoruz. Uykumuz haram oldu. En son dövülen kişi hırsızlık yapıyordu. Burada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile polis ekipleri içeri girdi. Kaçan mültecilerin kalan eşyaları çaldılar. Oraya bitirip yan binalara girmeye başladılar ettiler. Biz de ondan dolayı teyakkuz halindeyiz. Belediye yetkilileri bunu duysunlar, bir hal çaresine baksınlar" dedi.