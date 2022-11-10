O anlar kamerada! Fren yerine gaza bastı! Oğluna çarptı!

DHA'da yer alan habere göre birden hızlanan otomobil, evin önünde kendisini karşılayan oğlu Serkan Aybaş'a (46) çarptı. Yaklaşık 30 metre otomobilin altında sürüklenen Serkan Aybaş, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Serkan Aybaş, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne, buradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobili park etmek isteyen Hüseyin Aybaş'ın kendisini karşılayan oğlu Serkan Aybaş'a hızla çarptığı görüldü.

Sürücü Hüseyin Aybaş yapılan kontrolünde 400 promil alkollü çıktı. Oğlu Serkan Aybaş'ın şikayetçi olmadığı Hüseyin Aybaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.