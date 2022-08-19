O anlar kamerada! Dedelerin kemerle kavgası!

Son dakika haberi: Ankara'da dedelerin kemerle kavgası görenleri şoke etti! O anlar kamerada!

İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde yaşanan olayda, iki yaşlı adam bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

KEMERLE VURDU YERE DÜŞÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre yaşlı adamlardan birisi pantolon kemeri ile diğerine vurdu. Kavga sırasında yaşlı adamlardan biri yere düşerken, bu sırada bir genç de yaşlı adama saldırdı.

Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi.