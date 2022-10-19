O an kamerada! 82'lik sürücü fren yerine gaza bastı!

İHA'da yer alan habere göre pide restoranında dışarda oturan müşterilere çarpmamak için direksiyonu kırdı ve bu kez de yolun diğer tarafında bulunan bir başka restorana daldı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişinin oturduğu masada bulunan müşterilerden ismi belirlenemeyen 2 kişiyi yaralandı.

Kaza sonrası ise ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Zülfiye Y. ile ismi belirlenemeyen diğer yaralılar Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 2 yaşındaki bir çocuğun kazada yere düştüğü ve babasının tarafından yerden alınması görüntülere yansıdı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

"UCUZ KURTULDU ÇOK ŞÜKÜR"

Restoran sahibi Selçuk Şaşmaz, "Ben pide pişirirken bir araç bizim dükkana doğru geldi. Kendisi dükkan sahibi olur. O anda dışarıda oturanlar vardı. Allah’a şükür can kaybı yok ama yaralılar var. Kaldırımdan geldi arabalara motorlara vurarak karşıya geçti. Masada oturanlar vardı bebeğe vurdu ama Allah’tan bir şey olmadı. Burnu bile kanamadı ucuz kurtuldu çok şükür" diye konuştu.