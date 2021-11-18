Nâzım Hikmet şiir dinletisi İş Sanat'ta

Çevrimiçi sezonunu 17 Kasım’da başlatan İş Sanat’ın ilk edebiyat etkinliği, "Denize Dönmek İstiyorum" başlıklı Nâzım Hikmet şiir dinletisi olacak. Dinleti, 22 Kasım Pazartesi saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında ilk gösterimini yapacak.

"Denize Dönmek İstiyorum" başlıklı Nâzım Hikmet’in şiirlerinden kronolojik sıra gözetilerek derlenen dinletide Vedat Sakman, şairin şiirlerinden bu gösteriye özel bestelediği şarkıların yanı sıra, kendi şarkılarını da seslendirecek.

Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletide şiirleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.

22. sezonun çevrimiçi etkinliklerine sezon boyunca İş Sanat’ın Youtube kanalında ücretsiz erişilebilecek.