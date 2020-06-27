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HaberlerDünya

NYT: Rusya, ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif etti

New York Times gazetesinde yer alan haberde, Rusya'nın Taliban militanlarına ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif ettiği iddia edildi

27.06.2020 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
abd
AA

New York Times gazetesinin ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberine göre, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat birimi, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif etti.

ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarıldı.

Söz konusu istihbaratın ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedildi.

ABD'li bazı yetkililer ise Rusya'nın ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini baltalamak için bu tür bir adım atmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Haberde Taliban militanlarına para teklif eden Rus askeri istihbarat biriminin aynı zamanda İngiltere'nin Salisbury kentinde çifte ajan Serrgey Skripal ile kızı Yulia'yı zehirlemekle suçlanan G.R.U. olarak da bilinen birimle bağlantısı olduğu belirtildi.

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