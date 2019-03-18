Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşmesi ve 157 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülkede bu tip yolcu uçaklarının uçuşunun iptal edildiği basına yansıdı. ABD'nin prestijli gazetelerinden New York Times (NYT),Boeing 737 Max ile ilgili çok önemli bir iddiada bulundu.

"EK ÇALIŞMAYA GEREK YOK"

Normalde pilotların saatlerce teorik olarak uçuş çalışması yaptığını ve bunu, uçuşun imitasyonunu yapan ve uçağın yeni özelliklerini gösteren pahalı simülatörler yardımıyla gerçekleştirdiğini yazan gazeteye göre, Southwest Airines ve American Airines pilotları defalarca Boeing şirketinden Max modelinin simülatörünü yapmayı talep etti. Ancak şirket ve ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) pilotların ek eğitime ihtiyacı olmadığına karar verdi. Pilotlara sadece olası sorunlar ve yeni donanımın nasıl çalışacağı konusunda bilgi verilmesi iddiaya göre yeterli görüldü.

13 SAYFALIK BİR REHBER

Sputnik'in NYT'ye dayandırdığı habere göre, Boeing 737 Max'i test eden bir grup pilotun, ekranlardaki ve motorlardaki değişiklikler dahil uçağın farklı özellikleriyle ilgili 13 sayfalık bir rehber hazırladığı belirtilirken ancak belli şartlarda uçağın burnunu otomatikman aşağı çeken yeni donanım hakkında bilgiye yer verilmediği kaydedildi.

"SEBEPSİZ ARIZA OLUYOR" İDDİASI

Boeing temsilcilerinın, hatayı pilotlara ek eğitimin verilmesine gerek kalmadan birkaç hafta içinde düzeltme sözünü verdiğini yazan NYT, Endonezya'daki kazanın hemen ardından MCAS'ın sebepsiz yere arıza çıkarabildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.