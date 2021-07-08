Bill& Melinda Gates Vakfı'nda yeni gelişme

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Dünyanın diline pelesenk olan boşanma kararının ardından ikilinin birlikte kurduğu ve dördüncü çocukları olarak andığı vakıf Bill& Melinda Gates Vakfı'nda sürecin nasıl işleyeceği, servet paylaşımının yanında merak konusu olmuştu.

İkilinin 27 yıllık evliliklerini sonlandırma sürecinde yeni bir duyuru çarşamba günü yapıldı. New York Times’ın aktarmış olduğu haberde, Bill& Melinda Gates Vakfı'nda yapılan duyuru kapsamında vakıf çalışanları da haberdar edildi.

New York Times, ikilinin boşanma sürecini kapsayan süreçte (iki yıl sonra ikisinden biri birlikte çalışmaya devam edemeyeceklerine karar verdiği takdirde) Melinda’nın eş başkan ve mütevelli görevinden istifa edeceği konusunda anlaştığını yazdı.

Melinda French Gates, dün Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

NYT'nin aktarmış olduğu haberde, Gates Vakfı'nın içinde bulunduğu yeniden yapılanma sürecine dikkat çekildi ve bunun hayırseverlik içindeki gerilimleri yansıttığı aktarıldı.

New York Times’a konuşan Stanford’dan Rob Reich, vakıf içindeki yönetimsel sorunların boşanma kararından çok daha önce olduğunu vurguladı.

1,700'den fazla çalışanı olan vakıf, Covid-19 ile mücadele, çocuk felci ile mücadele ve cinsiyet eşitliği konularında aktif mücadele veriyor.

200 yılından bugüne 55 milyar dolardan fazla bağış yapan vakfın bağışçıları arasında Bill ve Melinda'dan sonra yakın milyarder arkadaşları Waren Buffet geliyor.