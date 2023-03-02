Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Nyofu Tyson'dan bağış çağrısı - Magazin haberleri

Nyofu Tyson'dan bağış çağrısı

Türk ozanlarının eserlerini Türkçe ve İngilizce yorumlamasıyla tanınan ABD'li caz gitaristi Nyofu Tyson, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağış çağrısında bulundu

Giriş: 02.03.2023 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
Nyofu Tyson'dan bağış çağrısı - Magazin haberleri
Bağış çağrısı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Nyofu Tyson, basın mensuplarına gönderdiği videoda hayranlarını Türkçe selamladı. Tyson, "Türkiye ile bağım yıllar öncesine dayanıyor. Türkiye benim ikinci evim oldu. Kaybedilen 10 binlerce can, yıkılan binalar ve paramparça olan ailelerden ötürü büyük üzüntü duyuyorum. Vefat edenlerin ahirete huzur içinde gitmesi ve yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başta UNICEF olmak üzere çok sayıda kuruluşun bölgede insani yardım faaliyetleri yaptığını belirten Tyson, hayranlarını Türkiye'deki depremzedelere bağış yapmaya çağırdı.

NYOFU TYSON HAKKINDA

Los Angeles'ta doğan, Afrika, Lübnan ve Danimarka kökenli caz sanatçısı Nyofu Tyson, müzik araştırmaları için geldiği Türkiye'de Türk halk müziği ve saz ile tanıştı.

Okay Temiz, Ömer Faruk Tekbilek ve Ahmet Hadji Tekbilek gibi Türk müziğinin önemli isimleriyle çalışan Tyson, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Köroğlu ve Aşık Veysel gibi halk ozanlarının yaklaşık 40 eserini bağlamayla çalarak, Türkçe ve İngilizce yorumladı.

Nyofu Tyson, yorumladığı Türk müziklerini 2017de piyasaya sürdüğü 'Minstrels and Mystics (Aşıklar ve Ozanlar)' albümünde topladı.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Enkaza girip 65 yıllık eşini kurtardı
Enkaza girip 65 yıllık eşini kurtardı
Ankara'da kimyasal fabrikada yangın! 1 ölü
Ankara'da kimyasal fabrikada yangın! 1 ölü
AÖL 2. dönem sınav tarihi
AÖL 2. dönem sınav tarihi
Deprem bölgesinde içler acısı detay! Adres tarifleri de değişti
Deprem bölgesinde içler acısı detay! Adres tarifleri de değişti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.