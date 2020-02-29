Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Anthony Nwakaeme, ortaya koyduğu futbol ve attığı golle galibiyette önemli rol oynadı.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan, Beşiktaş maçında da görev alamayan Nijeryalı futbolcu, iyi bir şekilde dönerek takımına önemli katkı yapan isimlerin başında geldi.

Abdülkadir Ömür de menisküs ameliyatının ardından 183 gün sonra kulübede yer alırken son dakikalarda oyuna girerek formasına kavuştu.