Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-19 önde tamamlayan Darüşşafaka, soyunma odasına da 44-34 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan yeşil-siyahlı takım, üçüncü periyodunu 64-49 önde bitirdiği müsabakadan 85-81 galip ayrıldı.

Grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Darüşşafaka, averajla üçüncü sırada yer alarak organizasyona veda etti.