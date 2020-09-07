Türk Kızılay işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasına Etiler Nusr-Et şubesinin 5 Eylül’de elde edilen tüm gelirleri bağışlandı.

Restoranın sahibi Nusret Gökçe, bir günde yaptıkları 442 bin 761 TL’lik ciroyu Lübnan halkına destek için bağışladıklarını, ayrıca bu zamana kadar yaptıkları rekor ciro olduğunu söyledi.

4 Ağustos'ta Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana gelmişti.

200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamadan altı gün sonra Başbakan Hassan Diab hükümetin istifasını sunduğunu açıklamıştı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Nusret'in 4 eylül Cuma akşamı restoranın önündeki görüntü sosyal medyada tepki çekmişti. Mekana gelen müşterilerin sosyal mesafe kurallarına uymadığı dikkatlerden kaçmamıştı.