Yaptığı ‘Salt bae’ hareketiyle dünya çapında bir şöhrete ulaşan Nusret, sonrasında farklı ülkelerde açtığı restoranlarla şöhretini pekiştirdi.

ETE SAPLI TEKTAŞ

Dubai, Miami ve ABD’de açtığı şubelerden sonra Mikonos’ta da bir şube açan Nusret'in Mikonos şubesinde ilginç bir evlilik teklifine şahitlik edildi.

Geçtiğimiz gün bir genç, sevgilisine kaburga eşliğinde gelen tektaşla evlenme teklif edip ‘Evet’ cevabını aldı. O anların videosu Nusret tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.