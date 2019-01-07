Nusret'te altın kaplamalı et yediği için gelen eleştirilere hakaretle karşılık veren Ribery'ye kulübü Bayern Münih'ten ceza

07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bayern Münih'in Fransız oyuncusu Franck Ribery, Nusret Gökçe'nin Dubai'deki restoranında yediği altın kaplamalı etten sonra kendisine gelen eleştirilere küfür ve hakaret içeren yanıtlar verdiği için kulüp tarafından cezalandırıldı.
35 yaşındaki futbolcu 'insanların kendisini kıskandığını' söyledi ve 'kinci insanlara' hiçbir şey borçlu olmadığını söyledi.
Alman kulüp Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihhamidzic, Ribery'ye ne kadar ceza verildiğini söylemedi ama 'ağır olduğunu' ifade etti.
Pazar günü gazetecilere konuşan Salihamidzic, "Kabul edemeyeceğimiz ve bir rol model ve oyuncu olarak Franck'ın kullanmaya hakkı olmayan ifadelerde bulundu" dedi.
Salihamidzic, "Franck'le uzun uzun konuştum ve ona ağır bir ceza vereceğimizi söyledim, kabul etti" diye konuştu.
Tüm dünyada 'Salt Bae' olarak bilinen Nusret restoranlarının sahibi Gökçe, Ribery'ye üzeri altın kaplı büyük bir eti, özel şovuyla sundu. Etin yaklaşık 340 dolar olduğu belirtiliyor.
https://twitter.com/FranckRibery/status/1080754426292457473
Videoya tepki gösterenler sunumun 'çok gösterişli' olduğu eleştirisi yapyordu.
Ribery bir sosyal medya paylaşımında "Benim başarım, her şeyden önce Allah, ben ve bana inanan sevdiklerim sayesinde geldi" dedi.
Ribery, medyayı da yaptığı hayır işlerini görmezden geldikleri için eleştirdi.
Fransız futbolcu kazandığı parayı istediği gibi harcamakta özgür olduğunu dile getirdi. Kulübün sportif direktörü ise Ribery'nin videonun çekildiği gün restorana davetli olarak gittiğini ve hiçbir ödeme yapmadığını söyledi.
Nusret restoranlarında yemek yiyen ünlü futbolcular arasında Cesc Fabregas ve Kevin de Bruyne de var.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Eylül ayında Nusret'in İstanbul'daki restoranında yemek yediği için eleştirilmişti. Venezuela nüfusunun üçte ikisi, ülkenin ekonomik durumu nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanıyor.
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