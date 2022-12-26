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Haberler Futbol

Nusret'in Mbappe'yi darladığı görüntüler ortaya çıktı

2022 Dünya Kupası'nda sahaya inmesinin ardından eleştirilerin odağında olan Nusret'in, Fransız yıldız Mbappe olan görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları Mbappe ve Nusret'in videosunu paylaşarak birçok yorumda bulundu...

Giriş: 26.12.2022 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
Nusret'in Mbappe'yi darladığı görüntüler ortaya çıktı
HABERTURK.COM

2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Arjantin 36 yıl aradan sonra kupayı evine götürdü. Dünya Kupası'na futbol dışında başka olaylar da damga vurdu.

NELER YAŞANDI?

Dünya Kupası'nda seremoninin ardından Arjantinli futbolcular ve eşleri stadyumun çimlerinde kupayı kutladı.

Arjantin'in yıldız oyuncusu Angel Di Maria ve Dünya Kupası ile fotoğraf çekilen Nusret ardından Arjantin'in kalecisi Armani'nin de madalyasını ısırarak poz verdi.

Kutlamalar devam ederken Messi'nin yanına fotoğraf çekilmek için giden Nusret, Arjantinli yıldızı kolundan çekti ve gitmesine engel olmaya çalıştı.

Messi'nin, Nusret'in ısrarcı tavırlarına tepki vermemesi sosyal medyada gündem oldu.

MBAPPE İLE OLAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Taraftarlar, 2022 Dünya Kupası finalindeki davranışları nedeniyle eleştirilen Nusret'in bu kez Mbappe ile olan görüntülerini ortaya çıkardı.

Görüntülerde Fransız yıldızı öpen Nusret, onu da biraz sıkmış gibi gözüküyor.

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