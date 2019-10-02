Çiftin düğün pozlarını ünlü bir dergi satın aldı, ancak hem Ferdinand hem Wright hem de konukları iki günlük kutlamalar sırasında yaşanan bazı anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Rio Ferdinand ile Kate Wright'ın evlilik törenlerine özellikle İngiltere'den gelen konukları katıldı. Ferdinand'ın hayata veda eden ilk eşinden dünyaya gelen çocukları da törendeydi.