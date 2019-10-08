Ayakkabılarının Gökçe'nin vücuduna göre büyük olduğunu söyleyen takipçileri fotoğrafına, "Nusret o ayakkabılar ne öyle kocaman çıkmış.", "Ayakkabılar 55 numara galiba." ve "Ayakkabılar dile gelecek" gibi yorumlarda bulundular.