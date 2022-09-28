Odun toplayanlara silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

DHA

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Ali Akpınar (56) öldü, Ö.Ş. (28) ise yaralandı.

Nusaybin ilçesi kırsal Üçköy Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde odun toplayan kişilere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda Ali Akpınar ve Ö.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından bölgeye yakın olan Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ali Akpınar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilçenin Dibek Mahallesi'nde yol üzerinde orman budama işi yapan işçilere saat 10.58 sıralarında sivil giyimli kimliği belirsiz iki kişi tarafından yakın mesafeden tabanca ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı esnasında Nusaybin Orman İşletme Şefliğine bağlı budama işlerinde çalışan yükleniciye ait işçi Ali Akpınar yaralanmış olup kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olay güvenlik güçlerimizce tüm yönleriyle araştırılmaktadır."