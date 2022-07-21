Nusaybin'deki orman yangını söndürüldü

DHA

Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesi kırsalında ormanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri ile köylülerin yardımıyla 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altındı.

Yangın dün sat 14.30 sıralarında Nusaybin'e bağlı kırsal Karaca, Doğanlı, Kuyular ve İlkadım mahalleleri arasındaki Ömeryan bölgesi ormanlık alanında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; ekiplerin ve köylülerin çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alınarak 20.30 sıralarında söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.