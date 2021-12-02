Nusaybin'de uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Y. ve M.T'nin il dışından getirdikleri uyuşturucuyu ilçede piyasaya sürecekleri yönünde bilgi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, ilçe girişinde kovalamaca sonucu iki zanlı yakalandı, 1 kilogram 555 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Açıklamada, "Bu başarılı operasyonla yüzlerce gencimizin zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz sonuna kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.