Nusaybin'de terörün eğitim kurumlarında bıraktığı izler siliniyor

İlçede 5 yıl önce çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan, "Atmaca-7 Müşterek Özel Birlik Operasyonu" ile huzur ve güvenin tesis edilmesinin ardından, terörün neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için ihya ve inşa çalışmaları sürüyor.
Sosyal yaşamın canlandığı, terör saldırılarında evleri, iş yerleri hasar gören vatandaşlar için modern konutlar ve iş yerlerinin teslim edildiği ilçede, hasar gören okulların yerine de bir bir yenileri inşa ediliyor.
Toplam 9 okulun yıkıldığı, 22 okulun tahrip edildiği Nusaybin'e geçen yıl 3, bu yıl da 5 okul binası kazandırılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
Fırat, Abdulkadir Paşa, Yenişehir ve Zeynelabidin mahallelerinde TOKİ tarafından inşa edilen modern okul binaları yeni eğitim öğretim yılına hazır.
- "Eğitim açısından çok rahatladık"
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, AA muhabirine, yıkılan ve tahrip edilenlerin yerine kazandırılan okulların eskiye nazaran son derece modern binalar olduğunu söyledi.
Geçen sene 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetişecek şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2'si 32 derslikli olmak üzere 3 okulun yapıldığını ifade eden Çetin, bu sene de yıkılan, yakılan okulların yerine devlet tarafından 5 okulun inşa edilmesinin eğitim öğretime sağladığı faydaya değindi.
"Geçen yıl 3, bu yıl da 5 olmak üzere 8 okulumuz eğitim öğretime hazır hale geldi. Eğitim açısından çok rahatladık. Tekli eğitime geçme konusunda da birçok şehirden şanslıyız. Daha hızlı tekli eğitime geçecek konuma geldik." diyen Çetin, ilçede derslik ve personel gibi konularda tüm imkanlara sahip olduklarını anlattı.
Çetin, hem il hem de ülkede eğitim başarısı açısından iddialı hale geldiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Yeni okul binalarında tüm ihtiyaçlar düşünülmüş. Okullarımızın içerisinde spor tesisleri, kütüphaneler, atölyeler, jeneratörler ve avluların ağaçlandırılmasına kadar her şey hazır hale getirildi. İnşallah okullarımız 2020-2021 eğitim öğretim sezonunda eksiksiz olarak faaliyete girecek."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!