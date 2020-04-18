Nusaybin'de sessizlik hakim - MARDİN

AA

Devriye gezen polis ekipleri yaptıkları anonslarla vatandaşları evde kalmaları yönünde uyarıyor.Hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde faaliyet sürüyor.İlçede polis ekipleri, Kırsal Turgutlu Mahallesinde ise Jandarma ekipleri araçların izin belgelerini kontrol ediyor.Mardin-Şırnak kara yolunda ise transit olanların dışında diğer araçların geçişine izin verilmiyor.