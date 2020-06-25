Nusaybin'de Kovid-19 önlemleri - MARDİN

AA

Tedbirler kapsamında ilçedeki tüm parkların 24 Haziran'dan itibaren 14 gün boyunca şeritlerle kullanıma kapatılması ve parkların aydınlatma lambalarının kapalı tutulması kararı alındı.Fırat ve Abdulkadir Paşa mahallelerinde bulunan TOKİ Molla Osman, Toki Seyit Feyzullah Cindioğlu, Hacı Nuri Dilmen ve Seyyitler Camileri 14 gün boyunca kapatıldı.Alınan kararlar şöyle:"İlçemizde bulunan cafe, restoran, çay bahçelerinin ve toplu oturma yerlerinin kolluk kuvvet ekipleri tarafından sıkı bir şekilde denetlenmesi, Taziyelerin toplu mevlit gibi durumların muhtarlar tarafından gerekli mercilere bildirilmesi, Fırat ve Abdulkadir Paşa mahallesinde giriş çıkışların sıkı bir şekilde denetlenmesi kararı alındı."