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Nusaybin'de husumetli aileler arasında sopa ve silahlı kavga: 6 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, husumetli 2 aile arasında çıkan sopa ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Giriş: 29.12.2022 - 22:33 | Güncelleme: ABONE OL
Nusaybin'de husumetli aileler arasında sopa ve silahlı kavga: 6 yaralı
DHA

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesindeki Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye, alındı. Nusaybin'de ilk tedavileri yapılan yaralılardan 3'ü, Mardin ve Kızıltepe'deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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