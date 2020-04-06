Nusaybin'de çukura düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - MARDİN

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Saray Mahallesinde bir ineğin önceden açılan çukura düştüğünü gören mahalle sakinleri ineği çukurdan çıkarmak istedi. Kendi imkanlarıyla ineği çıkaramayan vatandaşlar Nusaybin İtfaiye Müdürlüğüne durumu bildirdi.Olay yerine sevk edilen ekipler yaklaşık 5 saat süren çalışma ile ineği düştüğü çukurdan çıkararak, sahibine teslim etti.