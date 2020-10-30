Nusaybin'de asfalt çalışmaları başladı - MARDİN

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay ve teknik personellerden bilgi aldı.Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik personelleri gözetiminde başlayan asfalt çalışmalarında, Mor Yakup, Kışla Mahallerine bağlı Zeynelabidin, Önder, Çilek, Kalecik, Petek ve Cumhuriyet İlkokulu arkasında bulunan İbni Havkal cadde ve sokakları asfaltlandı.

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