Nusaybin'de Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi açıldı

2025 yılının ilk aylarında temelleri Mardin'in Nusaybin ilçesinde atılan Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi'nin açılışı büyük katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Açılışa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri, Polat Vakfı ve Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, vakıf üyeleri ve Nusaybin halkı katıldı.

ADNAN POLAT: BURASI TÜRKİYE'DE BİRLİK VE BERABERLİĞİN SEMBOLÜ OLACAK

Törende konuşan Adnan Polat, bu açılışı gerçekleştirdikleri için mutluluğunu dile getirerek, "Polat Vakfı'nın amacı toplumda katkıda bulunmak ve faydalı nesille yetiştirmek. Çocuklar ve gençler için imkanlar sağlamak. Bu vakfı 2023 yılında kurduk. 1 ay sonra deprem oldu. Polat Vakfı olarak yardımlar yaptık. Yenilenebilir enerji ile ilgili gelecek yeşil ışık yak diye projemiz var. Çevremizi, iklim değişliğine korumak için mücadele ediyoruz. Buradaki kitap ihtiyacımız Feyziye Mektepleri kitap alıp, gönderdi. Valime çok teşekkür ediyorum. Birinci günden beri her türlü desteği verdi. Kaymakamıma da teşekkür ediyorum. Perdenin arkasında olup, hiç gözükmeden bize yardım bir kişi daha var, o da Dursun Özbek. Her türlü desteği verdi. Burası Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi. Burası fiziksel, sosyal, yaşam alanı. Toplumsal dönüşümünün merkezlerinden biri olacak. Kütüphanesi var, sosyal mekanları var. Futbol, basketbol, voleybol, tenis sahamız var. Buranın açıldıktan sonra eksiklerimiz tespit edip, onları da tamamlayacağız. Burası Türkiye'de birlik ve beraberliğin sembolü olacak. Bizim amacımız vatanımıza ve milletimize hayırlı gençler yetiştirmek. Gençlerimizi iyi yetiştirirsek toplumumuzun kalkınması için çok önemli unsular olacak. Bu kız çocuklarını iyi geliştirirsek, iyi gelişmiş annenin yetiştirdiği çocuklar çok daha iyi olur. Onun için bütün burada yaşayanlara çocuklarımıza sahip çıkın. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu bütün Türkiye'ye ve bölgeye yayalım. Burada her çocuk için fırsat eşitliği vermemiz lazım. Polat Vakfı olarak diğer bölgelerde de yapmak istiyoruz. Devlet yapacağını yapıyor, biz de iş insanları olarak ülkeyi geliştirmemiz için yardımcı olmak zorundayız" diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK: BURASI GALATASARAY'IN BİR EVİDİR Çok önemli bir tesisin açılışı için burada olduklarını aktaran Dursun Özbek, "Bu tesisin açılışına gelmeyi çok istedim, Adnan kardeşimle beraber bu tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Galatasaray ile eğitim ve spor çok yakışıyor. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü, bir eğitim yuvasından çıkmış, 120 yıl boyunca gösterdiği çabayla, mücadele gücüyle bir dünya markası haline gelmiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplu kuruluşu olarak ülkesinin her zaman yardımcısı ve destekçisi olmuştur. Adnan kardeşimin, Galatasaray ile birlikte yaptığı bu tesis, gençlerimizin yetişmesi ve gelişmesi için çok önemli bir tesis. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu tesislerden biri. Spor ve eğitimle iç içe olmanız ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri. Bundan sonraki görev Galatasaray Spor Kulübü'ne yani bizlere düşüyor. Çünkü buradaki çocukların eğitilmesi için Galatasaray Spor Kulübü elinden gelen desteği verecek. Burası Galatasaray'ın bir evidir. Galatasaray her zaman ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda olacaktır. Bunu sizlere söz veriyorum. Her zaman yanınızda olacağım. Bu tesisi yapanlardan Allah razı olsun" şeklinde konuştu. TUNCAY AKKOYUN: POLAT VAKFI'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM Tuncay Akkoyun da, Polat Vakfı'nın burada örnek olacak bir projeyi yaptığını ifade ederek, "Polat Vakfı'nın emeğiyle hayata geçirilen bu merkezden de inanıyorum ki geleceğin sporcularını yetiştirecek ve buradan yetişen Mardinli gençlerimiz şanlı bayrağımızı uluslararası müsabakalarda gururla dalgalandıracaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde ve ilimizde sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamı ile geleceğimiz olan gençlerimizi, çocuklarımızı desteklemek ve geliştirmek için birçok alanda Devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı' sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden turizme her alanda olduğu gibi sporun ve sporcularımızın da yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Bizler, Mardin'imizin her alanda daha da gelişmesi ve kalkınması için durmadan gayretle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e desteklerinden ve teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bunların yanında Mardin'imize böylesine anlamlı bir tesis kazandıran, eğitimi ve sporu birleştiren bu örnek projeyi hayata geçiren Adnan Polat'a, kıymetli ailesine ve Polat Vakfı'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

EVREN ÇAKIR: BU TESİSTE BİRÇOK ALANDA EĞİTİM VERİLECEK Gençliğe yapılan her yatırımın Türkiye'nin ve geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Evren Çakır ise, "İlçemizde 17 yıldır faaliyet gösteren Galatasaray Nusaybin Spor Okulları, yeni merkeziyle kurumsal kimliğini güçlendirecek ve eğitimleri daha kapsamlı sürdürecektir. Birçok alanda eğitim verilecek. Gençlerimiz çok yönlü gelişim imkanı bulacaktır. Bir toplumun en büyük gücü gençlerine verdiği değerden gelir. Bu merkezden eğitim alacak gençlerimiz donanımlı yetişeceklerdir. Galatasaray Spor Kulübümüzün Metin Oktay Tesisleri'nde yazan 'Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir' mottosuna uygun gençler yetiştirmek bizlerin öncelikleri arasındadır. Başta valimiz olmak üzere ilçemizin gelişimi için tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi. Açıklamaların ardından kırmızı kurdele kesildi ve tesisin açılışı gerçekleştirildi. Yapılan bu ziyarette Nusaybinli çocuklar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yoğun ilgi gösterdi ve imza alıp, fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştı.