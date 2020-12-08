Nusaybin'de 22 üreticiye süt sağım makinesi hibe edildi

AA

+GAP 2020 yılı Tarımsal üretimin desteklenmesi programı kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen 'Hijyenik Sütler Yorulmayan Bedenler' projesi kapsamında 22 süt yetiştiricisine süt sağım makinesi dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım törenine Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, tarım ve hayvancılığın gelişmesine çok önem verdiklerini belirtti.

Üreticilerinin süt verimini artırmaya yönelmesini isteyen Temizkan, "Beslediğimiz hayvana iyi bakıp onun verimini artırırsak kazancınız artar. Sizlerin kazancı artarsa Nusaybin'in refahı ve kalkınması artar. Nusaybin'in toprağı hem hayvancılık hem de çiftçilik için çok verimlidir. Sizden isteğimiz bunu iyi değerlendirmenizdir. Süt sağım makineleri ile süt üretiminizi artırmanızı bekliyoruz." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Doğan ise, süt yetiştiriciliği yapan 10'u kadın, 22 kişiye hibe desteği ile süt sağım makinesi vereceklerini açıkladı.

Üretici Mevlüde Bozan da "Halen sütü elimizle sağıyoruz. Küçük bebeğim olduğu için çok zor oluyordu. Artık makine ile zahmetsiz süt sağımı yapacağız." dedi.