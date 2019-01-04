"GELEN BİR TEKLİF YOK"

Bir süredir ekranlarda görülmeyen İdiz’e “Yılbaşı geceniz nasıl geçti?“ diye soruldu. "Arkadaşlar ve ailemiz ile evdeydik" diyen İdiz, "Neden sizi ekranlarda göremiyoruz?" sorusuna ise, “Şu an sadece tiyatro oyunum var. Gelen bir teklif yok. Olursa değerlendiririm” cevabını verdi.