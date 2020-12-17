Nurseli İdiz'in çekimlerine iki gün kala kadrodan çıkarılması hakkında 'Zoraki Misafir'in yapım şirketi bir açıklama yaptı. MGX Film, konuyla ilgili "Nurseli Hanım ile DNA uyuşmazlığı yaşadık" dedi

HABERTURK.COM

Söze muhtemelen ismini yeni duyduğunuz MGX Film'i kısaca anlatarak başlamak isteriz. Çekimleri devam etmekte olan 'Zoraki Misafir' bizim ilk filmimiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Müşvik Guluzade; 20 yıldır ilaç sektöründe büyük başarılar elde etmiş, edindiği ticari tecrübeleri, sinema sektörünü kökünden değiştirebilecek ve tüm dünyanın heyecanla karşıladığı virtual production yatırımı ile devam ettirmek niyetindedir.

Virtual Production (Sanal Prodüksiyon) stüdyosu olarak kurulan platonun yeri İstanbul Kemerburgaz'da 20m çapında 4m yüksekliğinde tavanı ve arkası tamamen yüksek çözünürlük ve parlaklığa sahip LED ekranlarla kaplı bu platform dünyada Disney standardı olarak isimlendiriliyor. Türkiye'ye ilk kez gelen bu teknoloji, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı 'Zoraki Misafir'de ilk kez kullanılacaktır.

Esas konumuza, değerli oyuncumuz Nurseli İdiz ile yaşanılanlara gelecek olursak. Sözleşme imzalandıktan sonra bir yol ayrımına gitmiş olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu bilmenizi isteriz.

MGX Film ailesinin prensipleri gereği detay vermek sanata ve sanatçımıza saygısızlık olacağından yol ayrılığımızın nedenini tek cümle olarak Nurseli Hanım ile yaşanan DNA uyuşmazlığı olarak açıklıyoruz. Kendisine bu kararımızı bildirirken de söylediğimiz gibi bir sonraki projemizde Nurseli İdiz ile çalışmak konusunda çok istekliyiz.