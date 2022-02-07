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4 Şubat'ta vizyona giren "Dilberay" filminin oyuncuları Büşra Pekin ve Nursel Köse, "Dayı Şov" adlı programa konuk oldu. Pekin, rolüne nasıl hazırlandığını anlattı.

"DİLBERAY'A BENZEMEK İÇİN KİLO ALDIM"

Samimi açıklamalarda bulunan Pekin, "Rolüme Dilber Abla’nın videolarını izleyerek hazırlandım. 60 yaşını izledim ama 19 yaşının empatisini kurarak, o yıllara dönmeye çalıştım. Rolün zor yanı ise şu oldu; pandemi öncesinde Amerika’dan bazı malzemeler gelecekti ama onlar gelmeyince fiziksel olarak benzeyebilmek için kilo aldım ve role böyle hazırlandım”." ifadelerini kullandı.

"ZAAFLI ROLLER DAHA ZEVKLİ"

Genelde kötü kadın rollerini canlandıran Köse ise, "Türkiye’de ilk defa iyi kadın rolünde oynadım. Melek gibi birini oynamaya bayılmıyorum zaten. Zaaflı roller daha zevkli." şeklinde konuştu.

Nursel Köse, şimdilerde Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Neriman' karakterine hayat veriyor.