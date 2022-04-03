'Üç Kuruş' dizisinde 'Neriman' karakterini canlandıran Nursel Köse, kariyeri için en önemli filmlerinden biri olan 'Yaşamın Kıyısında'ya nasıl dahil olduğunu anlattı. Ünlü oyuncu, "Fatih Akın, benim daha önce oynadığım 'Anam' filminin yapımcısıydı. O hep şaşırıyordu ve bana 'Senin gibi güzel bir kadın niye hep böyle ezik rollerde? Ben farklı rollerde oynatacağım. Bir gün seninle mutlaka çalışacağız' dedi" ifadelerini kullandı
'Senin gibi güzel bir kadın niye hep böyle ezik rollerde?'
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HABERTURK.COM
Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programında oyuncu Nursel Köse'yi (61) ağırladı. Köse, 2007 yılında Cannes Film Festivali'nde yönetmen Fatih Akın'a 'En İyi Senaryo Ödülü' kazandıran 'Yaşamın Kıyısında'ya nasıl dahil olduğuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Nursel Köse, şu ifadeleri kullandı:
Fatih Akın, benim daha önce oynadığım 'Anam' filminin yapımcısıydı. Bütün filmlerin yapımcısıydı o zamanlar Almanya'da. 'Anam' filminin çekimlerinde bizi ziyaret etmişti. Daha sonra galalarda gördük. Ortak arkadaşlarımız vardı, görüşüyorduk. O hep şaşırıyordu ve bana 'Senin gibi güzel bir kadın niye hep böyle ezik rollerde? Ben farklı rollerde oynatacağım. Bir gün seninle mutlaka çalışacağız.' dedi.
Aradan zaman geçti ve beni aradı Fatih. 'Önümüzdeki iki sene içinde çocuk sahibi olmak istiyor musun?' dedi. 'Yok.' dedim. 'O zaman birlikte çalışacağız. Senin için güzel bir rolüm var.' dedi ve 'Yaşamın Kıyısında' filminde oldum. Tuncel Kurtiz ile oynadık. Ben acayip heyecanlıydım. Filmle birçok ödül kazandık. Bana çok iyi geldi o film, her türlü. Hem Türkiye'de tanınmam açısından hem dünya sinema platformunda birdenbire olmam hem de Tuncel Kurtiz gibi oyuncularla oynamam önemliydi.
"KIRMIZI HALI ÖNEMLİ"
Show TV'nin sevilen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Neriman' karakterini canlandıran Nursel Köse, ayrıca film festivallerinin, kırmızı halının, galaların, oyuncunun kendisini lanse ettiği ve hiç tanımadıkları seyircilerle oldukları önemli platformlar olduğunu belirtti.
"Cannes Film Festivali’nde bir gün önce Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yürüdüğü halıda, ertesi gün ben yürüdüm." diyen Köse, film festivallerini çok önemli bulduğunu ve çok ciddiye aldığını söyledi.
"BENİM CİDDİ YAPIM KOMEDİYİ SİLİYOR"
"Ben hiçbir zaman rolün küçüğüne, büyüğüne bakmadım." diyen ünlü oyuncu, rolün kendisini sarıp sarmalamasına baktığını söyledi. Komediyi çok sevdiğini belirten Nursel Köse, "Komedi zor iş ama sinemada o kadar oynayamadım. Denk gelmedi. Benim ciddi yapım komediyi siliyor galiba." ifadelerini kullanarak, yaptığı iş iyi çıkarsa kendisini takdir etmesini de bildiğini söyledi. Nursel Köse, "Kendimi seyreden bir insanım. Yanlışlarımı hatalarımı görürüm. Fanlarımla, seyircilerimizle bir araya geldiğimizde, onlarla olan yakınlığa çok önem veririm. Onların fikrine önem veririm." ifadelerini kullandı.
"EŞİM 'BEN ARTIK KARIMI İSTİYORUM!' DEDİ"
'Avlu' dizisinde canlandırdığı 'Kudret' ile ilgili de konuşan Nursel Köse "Kudret' ömrümü yedi. 'Kudret' çok ağır bir karakterdi. Bir de uzun vadeliydi. Evde bile eşim (Ulrich Mertin) bazen "Kudret' gitsin artık ben karımı istiyorum. Nerede Nursel?' diyordu. Ses tonundan, beden dilinden, vücut yapısından, konuşma tarzına kadar hepsi içimdeydi. Benimle haşır neşirdi. Sinemayı kısa bir dönem çekiyorsunuz, bitiyor, vedalaşıyorsunuz ama uzun vadeli işlerde farklı. Bu kadar kötülüğün bir arada olması, bu kadar canavarlığın aynı zamanda olması. Kadınlar hapishanesi kabul günü yapılan, altın günü yapılan, eğlenceli bir yer değil. Oranın koşulları var, orada başka kanunlar, başka kendi koydukları kurallar geçerliydi ve zalim bir kadındı. Güç düşkünü bir kadındı." dedi.
"ALLAH KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN"
Ünlü oyuncu, karaktere çalışmak için öncesinde Bakırköy Cezaevine'ne gittiğini söyleyerek, "Birkaç mahkumla kadınla sohbet ettim beden diline bakmak için. Bakırköy'e gittiğimizde atölyeleri falan gezdirdiler bize. Bakırköy çok örnek bir cezaevi ve kostüm yapıyorlar, dikiş var, nakış var, resim yapabiliyorlar. Allah kimseyi düşürmesin." dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Nursel Köse: Benim ciddi yapım komediyi siliyor/nursel-kose-benim-ciddi-yapim-komediyi-siliyor-3397162-magazin
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