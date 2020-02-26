Kasımpaşa ile Denizlispor arasında oynanan mücadelenin ikinci yarısında rahatsızlanarak kaldırıldığı İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kasımpaşa Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandı.

Bilgin için Etiler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bilgin'in tabutuna Kasımpaşa Kulübü'nün bayrağı sarılırken cenazede, Bilgin'in yakınlarının yanı sıra; Kasımpaşa Kulübü Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç, Kasımpaşa teknik heyeti ile oyuncular, Atilla Ciner ile Ciner Medya Grubu çalışanları, Habertürk yazarları Fatih Altaylı ile İbrahim Yıldız ve spor camiasından çok sayıda kişi de yer aldı. Bilgin'in yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Nursal Bilgin'in cenazesi, namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

HASAN HİLMİ ÖKSÜZ: HER ALANDA NURSAL BEY İÇİN GÜZEL ŞEYLER SÖYLEYECEĞİZ

Cenazede basın mensuplarına konuşan Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Bilgin'in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Nursal Bey bizim sevdiğimiz bir ağabeyimiz, arkadaşımız, dostumuzdu. Kulüpte uzun zamandır hizmet eden arkadaşımız, bizi çok üzdü. Tribünde eşi ve çocuklarıyla otururken kalp krizini geçirmesi bizi çok daha üzdü. Hayat böyle bir şey. İnsan doğup, büyüyüp ölüyor. Önemli olan ölen kişinin ardından güzel şeylerin söylenmesidir. Her alanda Nursal Bey için güzel şeyler söyleyeceğiz. İnşallah Allah rahmet eyler ve mekanı cennet olur. Bu süreçte taziyelerini ileten bütün kulüp başkanlarına ve idarecilerine teşekkürlerimi sunuyorum."

AYTAÇ KARA: ÇOK BEYEFENDİ İNSANDI

Lacivert-beyazlı futbolcu Aytaç Kara da Nursal Bilgin ile sezon başında transfer olduğunda tanıştığını belirterek, "Nursal ağabey, çok kibar ve beyefendi bir insandı. Sahada biz futbol oynarken o da dışarıda maçı aynı şekilde yaşıyordu. Her zaman futbol sohbetlerimiz olurdu. Kendisiyle güzel süre geçirdik. Kendisini çok sevdim. Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Bilgin'in maç sırasında kalp krizi geçirdiğini hatırlatan Aytaç, "Ambulans içeri girdiğinde tribünde kimin olduğu görülmüyordu. Aşağıya indiğinde ve ambulansın yanına gittiğimde Nursal ağabeyi gördüm. Saha içinde o anki durumu anlatamam. Maç bittikten sonra acı haberi aldık ve yanına koştuk." ifadelerini kullandı.

Maç günü Bilgin ile konuşmasını aktaran tecrübeli orta saha oyuncusu, "Nursal ağabey ile maç günlerinde konuşurduk. O gün bana 'Bir asistin var ama golü de zorlayacaksın.' demişti. İçine doğmuş." şeklinde konuştu.