Nurol, Alamos'un Türkiye'deki madenlerini almak için görüşüyor

Nurol Holding'in Alamos'un Çanakkale'deki altın ve gümüş madenlerini satın almak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, Alamos’un Türkiye’ye karşı “haksız muamele” iddiasıyla açtığı 1 milyar dolarlık uluslararası tahkim davası sona erebilir.

REKLAM advertisement1

Nurol konu hakkında yorum yapmazken, Alamos da e-posta ve telefon yoluyla iletilen sorulara yanıt vermedi.

Söz konusu üç maden içinde en ileri aşamada olan Kirazlı Madeni, 2019 yılında Türkiye’nin ruhsat yenilememesi ve ardından orman iznini iptal etmesiyle durdu. Proje, aynı zamanda çevre protestolarının da hedefi haline gelmişti.

Alamos’un iki iştiraki, 2021 yılında Türkiye’ye karşı, “kamulaştırma ve adil olmayan muamele” iddiasıyla dava açmıştı.

Şirket, 2010 yılında 40 milyon dolar ödeyerek aldığı projelere 250 milyon dolar yatırım yaptığını, bunun 1 milyar doların üzerinde değer yarattığını ve proje süresince devlete 551 milyon dolar gelir sağlayacağını savunmuştu.

Dava süreci, tarafların 2 Temmuz’da vardığı anlaşma sonrasında, Dünya Bankası’na bağlı Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Uluslararası Merkezi (ICSID) tarafından askıya alındı. Bu gelişme, zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açacak torba kanun teklifinin TBMM komisyonundan geçmesinden yaklaşık iki hafta sonra geldi.

Nurol Holding; inşaat, savunma ve turizm alanlarında faaliyet gösteriyor, ayrıca Türkiye’de iki altın ve gümüş madenini işletiyor. Toronto merkezli Alamos Gold ise Kanada ve Meksika’da üretim yapan madenlere, ABD’de ise geliştirme aşamasında bir projeye sahip. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 33 artarken, 2018 sonundan bu yana yedi kattan fazla değer kazandı.