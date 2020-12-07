Sanatçı Nuri Sesigüzel öldü mü? iddiaları dün gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. 77 yaşındaki ses sanatçısı Nuri Sesigüzel, sağlık durumuna ilişkin dün bir açıklama yaptı. Peki Nuri Sesigüzel sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

NURİ SESİGÜZEL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Snob Magazin'e konuşan Sesigüzel, “Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim” şeklinde konuştu.