21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'de forma giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin, aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra etkin şekilde görev alıp Türk futboluna katkıda bulunmak istediğini söyledi.
Nuri Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesinde katıldığı "My Master Game Plan" etkinliği kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Üniversitenin Santralİstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, "Benim ve ekibim için büyük ve özel bir gün. Çok heyecanlıyım. Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum. Bugün Nuri Şahin Akademinin ilk etabı. Hep beraber çok güzel işlere imza atmak istiyoruz. Türk sporu ve futbolu için kolları sıvadık. Türk futbolunu daha iyi yerlere nasıl getirebiliriz diye düşünüyoruz. İlk adımımızı bu workshopla atıp, daha sonra da sahaya inmek istiyoruz. Akademiden 1 oyuncu çıkıp 10-15 sene sonra yönetici olursa ben dünyanın en mutlu insanı olurum. Bizim için önemli olan Türk sporu için güzel insanlar yetiştirmek." ifadelerini kullandı.
Türk futbolunun daha iyi bir noktada olması gerektiğini ifade eden Nuri Şahin, "Türk futbolu ve sporunun daha iyi yerlere gelmesi lazım. Biz yaptık, umarım başkaları da kolları sıvar. A Milli Futbol Takım'ı çok iyi bir hava yakaladı. Çok değerli bir hoca olan Şenol Güneş ile beraber çok iyi işler yapacaklarına eminim. Onlara zaman tanımamız gerek. Onlar bizim en büyük değerlerimiz. Ben umutluyum. Umutlarımın karşılığını kesinlikle almadım ama her zaman pozitif düşünmek istiyorum. Çok iyi işler yapacağız." diye konuştu.
A Milli Takım'ın yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid'de beraber forma giydiği eski milli futbolcu Hamit Altıntop'un Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonunun yönetim kurulunda yer alması hakkında da görüşlerini aktaran Nuri, "Yeni federasyon hayırlı olsun. Değerli isimler var. Benim için en özel isim Hamit Altıntop. Örnek aldığım, saydığım ve sevdiğim bir ağabeyim. Hamit ağabeyin her zaman Türk futbolu için düşünceleri vardı. O bir şeyleri daha iyi yapmak için kolları sıvadı. Vizyonu olan bir insan. Türkiye'yi seviyor. Ben de futbolu bıraktıktan sonra Türk futboluna katkı sağlamak istiyorum. Önümüzdeki yıllarda Nuri Şahin'i iyi yerlerde göreceğinize eminim." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'DE VE YENİDEN MİLLİ TAKIM'DA OYNAMA İHTİMALİ
Nuri Şahin, kariyerini Almanya'da sürdürdüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Futbolu bıraktığımda keşke bir derbi oynasaydım diyebilirim. Zaman ne gösterir bilmiyorum." dedi.
Werder Bremen'de değerli bir teknik adamla çalıştığını belirten Nuri, "Çok heyecan verici bir kulüp. İçimdeki futbol sevgisini tekrar ortaya çıkaran bir takımdayım. Futbolu bıraktığımda Türkiye'de keşke bir derbi oynasaydım diyebilirim. Zaman ne gösterir bilmiyorum. Şu an mutluyum." şeklinde görüş belirtti.
Deneyimli oyuncu, milli takımı bırakma kararının arkasında olduğunu dile getirerek, "Çok doğru bir karar verdim. Misyonumu kesinlikle tamamlamadım ancak oyuncu olarak dönmeyi düşünmüyorum. Çok değerli gençler var benim pozisyonumda oynayan. Saha dışında Türk futboluna tabii ki katkı sağlamak isterim. Olursa mutlu olurum. Aileme, çocuklarıma anlatacağım bir anım olur." şeklinde konuştu.
AVRUPA'DA FORMA GİYEN TÜRK OYUNCULARIN DURUMU
Nuri Şahin, Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuları başarılı bulduğunu aktardı.
Özellikle Türkiye'den yurt dışına giden futbolcuların performansına dikkati çeken eski milli futbolcu, şunları kaydetti:
"Gayet başarılılar. Adaptasyon süresini iyi geçirdiler. Cengiz Ünder, Instagram'a resim atıyor. Resmin altına De Rossi ve Totti yorum yapıyor. Bu, Cengiz'in bazı şeyleri doğru yaptığını gösteriyor. Çağlar Söyüncü, Almanya'dan İngiltere'ye iyi bir bonservis bedeliyle transfer oldu. Okay çok başarılı. Merih'in oyunu benim çok hoşuma gidiyor. Bu isimlerin sayısı arttıkça mutlu oluyorum. Demek ki bundan 2 sene önce verdiğim milli takımı bırakma kararı doğruymuş. İyi ki onlara yol açmışım. Bizden çok daha başarılı olacaklardır. Bana ağabey, hoca ya da yönetici olarak onlara destek vermek düşer. Real Madrid'e transfer olduğum dönemde İspanya'da basın toplantıma hiçbir Türk basın mensubu katılmadı. Bu çok acı verici bir durum. Gençlerimizin basın toplantısı tıklım tıklım basın mensuplarıyla dolsun. Onlar Türk'ün gücünü görsün. Yapılacak çok iş var."
TÜRKİYE'DEKİ YABANCI KONTENJANI TARTIŞMASI
Nuri Şahin, Türk futbolunda sık sık tartışılan yabancı oyuncu kontenjanı hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
"30 yaşına girmiş bir futbolcu olarak kendimi düşünsem kısıtlansın derim. Ben hiçbir zaman bu konuya girmedim. Yurt dışında her zamankinden çok oyuncumuz var. Çok iyi oynuyorlar. Kulüplerimiz çok değerli. Genç futbolcularımız, gelişimleri için ne kadar erken yurt dışına çıkarlarsa o kadar iyi. Kalite her zaman kendisini gösterir. Çok değerli futbolcular var. Onların üzerinde durmalıyız."
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