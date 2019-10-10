Nuri Şahin ikinci baharında

Nuri Şahin ikinci baharını yaşıyor.

Deneyimli oyuncu Werder Bremen’deki ikinci sezonunda Borussia Dortmund’daki başarılı günlerini hatırlatan bir futbol ortaya koyuyor.

31 yaşındaki futbolcu Bundesliga’da 6 maçta 3 asistle dikkat çekti..

Sadece bir maçta kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Nuri Şahin takımının topladığı 8 puana büyük katkı yaptı.

Böylece Nuri için sıkıntılı günler sona erdi.

Deneyimli oyuncu dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Borussia Dortmund’daki son 4 sezonunda çok az forma giyebildi.

Geçen sezon Werder Bremen’e transfer olan Nuri Şahin yeni takımında adeta yeniden doğdu.

Nuri, yeşil beyazlı formayla ilk sezonunda da 19 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

Bu arada Werder Bremen sezon sonu sözleşmesi bitecek deneyimli oyuncuyla yeniden anlaşmak için harekete geçti.

Werder Bremen yöneticisi Frank Baumann "Nuri’yi önümüzdeki senelerde de aramızda görmek istiyoruz.Kendisi ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelere başladık’’ açıklamasını yaptı.