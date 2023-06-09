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Nuri Şahin: "Futbolunu çok beğenen bir hoca olarak bir tık City'den tarafız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Manchester City ile Inter'in oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali için yaptığı açıklamada, "Hakan ve İlkay olduğu için çok taraflı olamıyoruz. İnşallah güzel bir maç olur. Hak eden kazansın. City’nin futbolunu çok beğenen bir insan olarak, bir hoca olarak bir tık City’den tarafız" dedi

Giriş: 09.06.2023 - 19:41 | Güncelleme: ABONE OL
Nuri Şahin:
İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında Yenikapı’da yapılan Şampiyonlar Festivali’nde Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası’nda Hamit Altıntop’un takımında yer alan Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Final maçı hakkında düşüncelerini dile getiren Şahin, "Favori Manchester City. Hakan ve İlkay olduğu için çok taraflı olamıyoruz. İnşallah güzel bir maç olur. Hak eden kazansın. City’nin futbolunu çok beğenen bir insan olarak, bir hoca olarak bir tık City’den tarafız. Hakan olduğu için taraf olmamaya çalışıyorum. İki tarafta da Türk var. Kupa bir Türk’ün elinde kalkacak. Hem Hakan’a hem İlkay’a başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Çok şey öğrendiğimiz bir sezon oldu"

Geride kalan sezonu değerlendiren Nuri Şahin, "Farklı bir sezon oldu. Hem Katar arasıyla ondan sonra yaşadığımız deprem felaketiyle hepimiz için zor bir sezon oldu. İyisiyle, kötüsüyle sezonu geride bıraktık. Çok şey öğrendiğimiz bir sezon oldu. Futbolun her şey olmadığını öğrendiğimiz bir sezon oldu ne yazık ki, deprem felaketiyle beraber" şeklinde konuştu.

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