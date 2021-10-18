Nuri Şahin, futbolculuğa nokta koyarak bundan sonra kariyerine futbol sorumlusu olarak devam edeceğini açıkladı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendimi en iyi, futbolla ifade ettim. Kendimi en iyi hissettiğim yer sahaydı, bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi bana. Bugüne kadar yaşadığım her şey için minnettarım. Artık kariyerime futbol sorumlusu olarak devam etme zamanı" ifadelerine yer verdi.

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