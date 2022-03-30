DHA

Antalya'da bir derneğin düzenlediği toplantıya Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Vakıf Başkanı Nafiz Tanır, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve çok sayıda kişi katıldı. Antalyaspor ile 5 yıllık sözleşme yaparak uzun vadedeki planlarını söyleyen Şahin, "5 yıllık sözleşmeye imza attığımızda kendimi garantiye almak için değil, bu 5 yılı doldurmak istediğim için attım. 5 yıl sonra burada buluşursak, Antalyaspor inşallah çok daha iyi yerlerde olacaktır. Antalya şehri, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da isminden söz ettirecektir" dedi.

Kontratı süresince Antalya'da kalmak istediğine dikkat çeken Nuri Şahin, "Siz beni göndermediğiniz sürece burada kalmak istiyorum. Ama yine büyük konuşmak istemiyorum. Futbol inanılmaz hızlı gelişen ve değişen bir oyun. Başkan, basın, taraftar beni göndermediği sürece burada olmaktan gayet memnunum" şeklinde konuştu.

"BİR DAHA FİNAL OYNARSAK, O KUPAYI BEN KAZANDIRACAĞIM"

Beşiktaş'a karşı kaybettikleri Süper Kupa Finali sonrası oyuncularıyla yaptığı konuşmaya da değinen Şahin, "Gönül ister size ve şehre Süper Kupa'yı armağan etmeyi ama nasip olmadı. O gün soyunma odasında hem ağlayarak hem üzülerek oyuncularıma söylediğim söz var 'Eğer bir gün bir daha final oynarsak, işte o zaman o kupayı ben size kazanacağım' demiştim. Büyük konuşmayı sevmem ama çalışarak inşallah Antalyaspor'a bir şeyler kazandırmak istiyorum" diye konuştu.

"5 TRANSFER ETKİLİ OLDU"

Ligde son 8 maçta yenilgi yüzü görmediklerine vurgu yapan Nuri Şahin, "5 transfer yaptık. Kafamdaki oyun planında kesinlikle transferlerin etkisi var. Sağ olsun başkanımız ve yönetimimiz ne istediysek yaptılar devre arasında. Kariyerimde ne zaman başarılı olduysam her zaman o hoca benimle bir futbolcu olarak, insan olarak konuştu. Ben de buna özen gösterdim. Kulüpte çalışanlara, restoranda çalışanlara, malzemecilerimize ve oyuncularımıza her zaman insani davranmaya çalışıyorum. Çünkü onlara ulaşma yolunun bu olduğundan eminim ve başarının gelmesi için beraber bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU BİR EKİP ÇALIŞMASI"

Futbol sorumlusu olarak kariyerinde hiçbir karşılaşmayı kenardan kazanmadıklarına dikkati çeken Nuri Şahin, "Yaklaşık 30 maçlık futbol sorumlusu olarak kariyerim var. Kenardan bir maçı bile ben kazanmadım. Bu bir ekip çalışması. Bu ekibin içerisindeki en önemli işi yapan, sahanın içerisindeki oyuncular. Benim onlarla beraber çalıştığımın farkındalar. Ben onları kullanmıyorum. Bir hocanın futbolcusunu kullanması çok saçma bir şey. Ben her zaman, 'Patron benim, ben ne dersem yapacaksınız' felsefesinden rahatsızlık duymuşumdur" şeklinde konuştu.

"MİLLİ MAÇTA 3-1 OLUNCA EYVAH, HOCA ELEŞTİRİLECEK DEDİM"

Türkiye'de teknik direktör konusunda istikrarlı davranılmadığını söyleyen Nuri Şahin, milli maçta İtalya karşısında geriye düşülmesinden sonra, 'eyvah yine hocayı eleştirecekler' duygusuna kapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Üçlü savunmayla başladık, bizi eleştirdiler, şu an dörtlü oynuyoruz müthiş bir değişim. Bunun taktikle hiçbir alakası yok. Dün milli maçı izliyorum. Mesela Türkiye üçlü oynuyor, 3-1 oldu. 'Eyvah yine hocayı eleştirecekler' dedim. Bunlar çok kolay şeyler. Benim için en önemlisi karşımda bir insanın olduğu, bu insanın duyguları ve problemleri olduğu. Mutlu olacağı şeylere dokunmak."

Antalya'nın hiçbir eksiği olmadığını söyleyen Nuri Şahin, "Şu anda Nuri Şahin, dünyanın en güzel insanı gibi geliyor insanlara. 8 maç kaybettiğimizde de herkesten bu birlik ve beraberliği bekliyorum. Eğer o kötü günlerde de beraberliği gösterirsek, işte o zaman hiçbir eksiğimiz kalmıyor. Bunu kendi özelim için değil, tüm teknik direktörler için söylüyorum. Çünkü ülkemizde teknik direktör konusunda çok istikrarlı davranmıyoruz ne yazık ki" açıklamasında bulundu.

ÇETİN: SPORTİF VE MALİ BAŞARIYI BİR ARADA YAKALAMAK İSTİYORUZ

Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin ise hedeflerinin sportif başarının yanında mali başarı sağlamak olduğunu söyledi. Çetin, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'e güvenlerinin tam olduğunu vurguladı. Başkan Çetin, "İki başarıyı bir arada yakalamak istiyoruz. Nuri hocam bana göre dünyanın en kapasiteli hocalarından biri. Ben ne malzeme verirsem, ne olanak sağlarsak yapabilecek düzeyde. Bizim amacımız bu bütçe ile en azından kısa zamanda Avrupa kupalarında şehrimizi temsil hale getirebilmek" dedi.

"LİG BAŞINDA İYİ BİR HAVA YAKALAMALIYIZ"

Altyapıya büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Çetin, gelecek yıl 3 futbolcuyu A takıma kazandıracaklarına dikkati çekti. Çetin, "Öncelik şehir bilincini oturtmamız lazım. Futbol anlamında mikro milliyetçiliği oturtmamız lazım. Mali geliri de düzenleyebilirsek, bu dışarıdan bir fonla olabilecek şey değil. Şehrin kendi gücüyle bunu başarabiliriz. Ve lig başından bir hava yakalamamız lazım. Bunu Konya yakaladı. Daha önce Bursa yakalamıştı. Biz de yakalayabiliriz. Lige başladığımızda bu kadro olsaydı, başında da Nuri hoca olsaydı şu an biz ilk ikideydik. Bu bir hava, şans. En azından biz standart olarak her sene kulübü ilk 5-6'da görmeye alışalım. Şampiyonluk arkasından gelir" şeklinde konuştu.