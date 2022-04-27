'Nuri İyem Resim Ödülü' başvurular başladı

Evin Sanat Galerisi tarafından düzenlenen “Nuri İyem Resim Ödülü”nün 16'ncısı bu sene verilecek.

Büyük usta Nuri İyem’i anmak ve Türk genç ressamları desteklemek amacıyla 2006’dan bu yana verilen ödüle 5-12 Mayıs arası başvurulabilecek.

Covid-19 salgını nedeniyle iki aşamalı olarak hazırlanan başvuru formatı, ilk olarak 5 – 12 Mayıs tarihleri arasında www.evin-art.com ‘da yer alan başvuru formu üzerinden çevrimiçi olarak yapılıyor. Ödüle başvurmak isteyenlerin, bu formu eksiksiz olarak doldurmaları gerekli. Ardından açıklanacak listedeki katılımcılardan, eserlerini 25 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında, Evin Sanat Galerisi adresine teslim etmeleri isteniyor.

Nuri İyem Resim Ödülü’nün 2022 yılı seçici kurulu arasında şu isimler yer alıyor; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Gamze Büyükkuşoğlu, Cansen Ercan, Memet Güreli, Ümit İyem, Prof. Dr. Erhan Karaesmen, Temür Köran, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Feyyaz Yaman.

Seçici Kurul tarafından belirlenen sanatçıya bu yıl, 15.000 TL para ödülü ve “Nuri İyem Resim Ödülü”nü simgeleyen, Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak üretilen bronz heykel verilecek. Evin Sanat Galerisi’nin kurucusu Evin İyem’in anısına “Evin İyem Jüri Özel Ödülü” adı altında verilmeye başlanan; yine jürinin belirleyeceği bir katılımcıya ise 7.500 TL para ödülü ve seramik sanatçısı Nasip İyem’in bir yapıtının bu ödül adına özel olarak hazırlanmış röprodüksiyonu hediye edilecek.

“Nuri İyem Resim Ödülü” ve “Evin İyem Jüri Özel Ödülü” kazananlarına ödülleri 16 Haziran’da açılacak Nuri İyem Resim Ödülü 2022 sergisinde verilecek. Nuri İyem Resim Ödülü 2022 sergisi, 7 Temmuz tarihine dek Covid-19 tedbirleri kapsamında Evin Sanat Galerisi’nde görülebilecek.