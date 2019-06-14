Evlilik tarihi ile ilgili soruya ise usta oyuncu Nuri Alço, "Şu anda tarih netleşmedi. Benim yoğun bir çalıma tempom var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde turneler gerçekleştiriyoruz. Festivallere katılıyoruz. Ondan dolayı şu anda net bir tarih belirlemedik" açıklamasında bulundu.

Alço, sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na böyle evlilik teklifi etmişti.