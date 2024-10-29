6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüş, yapılan ilk muayenede ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

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Eskişehir'deki tedavi sürecinde kalbinde de sorun olduğu tespit edilen 73 yaşındaki Nuri Alço'ya nakil edildiği Ankara'da kalp pili takılmıştı.

Ünlü oyuncu, bir operasyon daha geçirebilir. Alço, bağırsak düğümlenmesi yaşadığı öğrenildi. Alço'nun doktoru ilaçla tedavi ile de bu sorunu atlatabileceğini söyledi. Oyuncunun ameliyata girip girmeyeceği henüz belli değil.