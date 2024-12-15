Nurgül Yeşilçay, öğrencilerden ödül aldı
12'nci Boğaziçi Bilişim Ödülleri Töreni'nde ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'Yılın Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Ünlüsü Ödülü'ne layık görüldü
Giriş: 15.12.2024 - 09:30 Güncelleme: 15.12.2024 - 09:30
Nurgül Yeşilçay, 12'nci Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde 'Yılın Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Ünlüsü Ödülü'nü aldı. Yeşilçay, ödülünü sosyal medya hesabından paylaşarak; "Ödülümüzü aldık öğrencilerden. Çok tatlı bir geceydi teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram
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