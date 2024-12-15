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        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay, öğrencilerden ödül aldı

        Nurgül Yeşilçay, öğrencilerden ödül aldı

        12'nci Boğaziçi Bilişim Ödülleri Töreni'nde ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'Yılın Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Ünlüsü Ödülü'ne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 09:30 Güncelleme: 15.12.2024 - 09:30
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        Öğrencilerden ödül aldı
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        Nurgül Yeşilçay, 12'nci Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde 'Yılın Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Ünlüsü Ödülü'nü aldı. Yeşilçay, ödülünü sosyal medya hesabından paylaşarak; "Ödülümüzü aldık öğrencilerden. Çok tatlı bir geceydi teşekkürler" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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