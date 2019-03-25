"HAMİLELER BAKMASIN!"

Necati Kocabay ile aşk yaşayan Yeşilçay'ın "Sana da iyi pazarlar koca ayak. Hamileler bakmasın, çocuğunun ayağı böyle olur falan, aman diyim. Kapat, kapat!" notunu düştüğü paylaşım, takipçilerini gülümsetti. Ünlü oyuncunun paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.