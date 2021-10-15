İlk NFT dizisi Nurgül Yeşilçay'dan

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Son olarak final yapan 'Kefaret' dizisinde rol alan oyuncu Nurgül Yeşilay, yapımcılığını sevgilisi Necati Kocabay'ın üstlendiği sürpriz bir projeye imza attı.

Fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan 7 bölümlük mini dizi 'Poz', NFT olarak kasım ayından itibaren satışa çıkacak.

45 yaşındaki oyuncunun senaryosunu yazıp, yönetmenliğini de üstlendiği ve 6 aydır üzerinde çalıştığı projede bölümler 3-4 dakika sürecek. Projenin akışı, fotoğrafın her türlü imkanı kullanılarak sağlandı.

Sadece 50 kişinin sahip olacağı dizinin, NFT (non-fungible token / benzersiz dijital varlık) olarak satış miktarının 8 bin 600 dolar (yaklaşık 80 bin TL) olacağı öğrenildi.

'POZ'UN HİKAYESİ

Gerilimli kara komedi türünde bir foto dizi olan Poz'da; Çocuklu ve evli orta sınıf bir aile olan Suzan ve Harun, sıradan bir şekilde hayatlarına devam etmektedir.

Harun ressam bir kıza aşık olur, bu durumu eşine hiç belli etmediğini zanneder. Ancak Suzan’ın bu durumdan haberdar olmasıyla olaylar bir felakete dönüşür.

NFT NEDİR?

NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor.

NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchainde izlenir.