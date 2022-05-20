"Jason Momoa hayranlarından tepki alıyorum"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinde 7 yıl boyunca 'Bamsı Beyrek' karakterine hayat veren oyuncu Nurettin Sönmez, önceki akşam Beyoğlu Asmalımescit'teki bir mekandan köpeği 'Nefs' ile birlikte çıkarken objektiflere yansıdı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sönmez, "Nefs'i dolaştırmaya çıkarmıştım o sırada arkadaşlarıma rastladım, sohbet ettik. Nefs zaten kalabalık ortamları seviyor. Mesela dizi setimiz en çok sevdiği yerlerden biriydi. Yaz dönemi için yeni projelerim var değerlendiriyorum. Uzun saçımı çok özledim ama işimiz gereği kısaltabiliyoruz." dedi.

"JASON MOMOA'YI TAKLİT ETTİĞİMİ İDDİA EDİYORLAR"

43 yaşındaki oyuncu, 'Game of Thrones' dizisinde canlandırdığı 'Khal Drogo' karakteriyle ünlenen ve ardından 'Aquaman' filmiyle sevenleriyle buluşan ABD'li aktör Jason Momoa'ya benzetilmesiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Ben de benzetiyorum kendimi ona ama enerjimiz daha çok benziyor. Jason Momoa hayranlarından bana tepkiler geliyor, onu taklit etmeye çalıştığımı iddia ediyorlar ama öyle bir derdim yok.

"KENDİMLE BAŞ BAŞA KALMAYI SEVİYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz yaz dönemini Ege taraflarında balıkçı barınağında geçirdiğini söyleyen Nurettin Sönmez, doğayla ve kendisiyle baş başa kalmayı sevdiğini ifade etti. Sönmez, "Oyuncu arkadaşlarımdan benimle birlikte doğada kalmayı ve vakit geçirmeyi isteyen oluyor ama en fazla 3 gün dayanabiliyorlar." dedi.

Ayrıca Chi Kung ile ilgilendiğini hatta bunun için Çin'de 5 yıla yakın bir süreyi eğitim kampında geçirdiğini söyledi.