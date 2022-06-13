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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Nurettin Özaltın’ın cenazesi İstanbul'da Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Cenazede Özaltın ailesinden Hayrettin Özaltın, Sebahat Özaltın, Aytuğ Özaltın, İrem Özaltın, Melis Özaltın, Elif Özdemir, Yunus Özdemir, Zeynep Özdemir, kızları Selin Özaltın, Yasmin Özaltın hazır bulundu.

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın katıldığı cenaze, siyaset ve iş dünyasından tanınmış isimleri de bir araya getirdi. Bu isimler arasında Mehmet Ağar, Cavit Çağlar, Eyüp Aşık, Mehmet Cengiz ve ailesi, Fettah Tamince, Metin Güneş, Mehmet Karakaş, Oğuz Çarmıklı, Adnan Polat, Hamdi Akın, Berna Yılmaz, Fethi Demiröz, Çebi Ailesi, Erdal Eren, Sezai Bacaksız, Muzaffer Nasıroğlu yer aldı.