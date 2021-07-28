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Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)’nın sektör temsilcileriyle yaptığı röportajların yeni konuğu CGV Mars Cinema Group COO'su Nurdan Ulu Horozoğlu oldu. Sinema sektörünün içinde bulunduğu duruma dair görüşlerini paylaşan Horozoğlu, önemli açıklamalarda bulundu

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TÜRSAK Vakfı'nın sinema ve dizi sektörünün deneyimli ve önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği ve sektöre dair güncel konuların ele alındığı röportaj serisinde önemli bir isim yer aldı. 2020'de CGV Mars Cinema Group’a COO olarak atanan ve CGV Mars Cinema Group’un pazarlama ile sinema operasyonlarından sorumlu Nurdan Ulu Horozoğlu röportaj serisinin konuğu oldu. Normalleşme döneminde sinemaların yeniden faaliyete başlaması, sinema salonlarının ne derece güvenilir olduğu ve yurt dışındaki sinema sektörünün içinde bulunduğu duruma dair görüşlerini paylaşan Horozoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Röportajda ilk olarak CGV Mars Media'nın nasıl bir yapılanma içinde olduğunu anlatan Nurdan Ulu Horozoğlu, "CGV Mars Media, CGV Mars Entertainment Group çatısı altında faaliyet gösteren Cinemaximum sinemalarının reklam pazarlamalarını gerçekleştirmek ve sinema reklam pazarını büyütmek için kurulan bir şirket" dedi.

CGV Mars Media’nın gelişen teknolojiyle birlikte sinema reklamcılığında olumlu seyirci deneyimi odaklı hem reklam vereni hem de seyirciyi düşünen bir sisteme sahip olduğuna dikkat çeken Horozoğlu, yeni yatırımlarla da sektördeki teknolojik gelişmeleri sinemalarına uygulayarak, sinema reklamcılığına çok farklı bir boyut kazandırdıklarını belirtti.

Son iki yıldan bu yana sinema sektörünün içinde bulunduğu koşullara dair değerlendirmede de bulunan Nurdan Ulu Horozoğlu, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında kültür - sanatın geldiğine dikkat çekerek araştırmalar sonucunda sinema salonu işletmeciliğinin de salgından ciddi şekilde etkilendiği söyledi. "Bildiğiniz üzere, salgın sürecinin ilk dönemlerinde, kapanma ve kısıtlama dönemlerinde sinemalarımız kapalıydı. Şimdi yeniden normalleşme süreciyle birlikte salonlarımızı açtık" diyen Horozoğlu, sinema salonlarının rahatlıkla güvenli alanlar olarak kabul edilebileceğini ifade etti. Daha sağlıklı bir sinema deneyimi yaşatmak adına tüm süreci titizlikle yürüttüklerinin altını çizen Horozoğlu, sözlerini "Misafirlerimizin gönül rahatlığıyla beyazperdeyle buluşması ve çalışma arkadaşlarımızın sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın salgınla mücadele kapsamında belirlediği tüm kural ve tavsiyelere uyuyoruz. Sadece sinema girişlerinde değil salonlarımızda, ortak kullanım alanlarında ve büfelerde gerekli tüm hijyen ve dezenfekte önlemlerini alıyoruz" şeklinde sürdürdü.

Röportajda sinema salonlarının güvenilir alanlar olduğuna dair kamuoyunda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan Nurdan Ulu Horozoğlu, salon işletmecilerinin atması gereken en önemli adımı önlemleri şeffaf bir şekilde göstermek olarak belirtiyor. Devlet nezdinde sıkı bir denetimin yapılmasının ve bunun da kamuoyuyla paylaşılmasının ayrıca önem arz ettiğine vurgu yapan Horozoğlu, bunun yanı sıra "Aşı faaliyetlerinin hızlanması ve toplumun önemli bir kısmının da aşılanmış olması yine bu konudaki önemli gelişmelerin başında yer alıyor. Sinema salonlarında temasın en aza indirilmesi için salon sahiplerinin işlemlerini dijitalleştirmesi gerekiyor. Böylelikle sinemaseverler beyazperde karşısına geçerken bu gibi süreçleri temassız bir şekilde gönül rahatlığı ile tamamlayabilirler" dedi.

Konuşmasında yurt dışında sinema salonlarında alınan önlemlerin Türkiye’deki uygulanabilirliğine dair açıklamalar da yapan Nurdan Ulu Horozoğlu, aşılamanın yaygınlaşması ve toplumsal bağışıklık ile birlikte normalleşmeye başlayan ülkelerin her birinin kendi dinamiklerine göre önlemlerini aldıklarını belirtti. "Biz de Türkiye’de şu anda kademeli bir normalleşme süreci içerisindeyiz. CGV Mars Cinema Group olarak yapılan açıklamaları yakından takip ediyoruz. Sinema salonlarımızda maske, mesafe ve dezenfektan üçlüsü daha önce de olduğu gibi yine en çok dikkat edeceğimiz konuların başında yer alıyor" diyen Horozoğlu, aşılanma faaliyetlerinin durumu ve vakaların daha da düşmesiyle yakın gelecekte başka alternatiflerin de konuşulabileceğinin müjdesini verdi.